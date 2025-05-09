RTÜK'ten "dolandırıcılık" uyarısı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kurul ve Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak yapılan "dolandırıcılık" girişimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Ankara
Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde, bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak telefonla arandığı, "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.
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Kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların yaptığı aramalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Bu nedenle radyo ve televizyon yayıncılarımızın bu tür şüpheli aramalarla karşılaşmaları halinde, gecikmeden RTÜK'e ve ilgili emniyet birimlerine bilgi vermeleri önemle rica olunur."
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Radyo ve Televizyon Yayıncılarına Önemli Uyarı— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) May 9, 2025
RTÜK ve RTÜK Başkanı’nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir!
Son günlerde, bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin’in adı kullanılarak… pic.twitter.com/oTdZQOYJfy