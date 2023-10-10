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Politika

Meclis'te perşembe günü İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme yapılacak

TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının verdiği ortak önergeyle perşembe günü İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme yapılacak.

Duygu Yener, Adem Balta  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Meclis'te perşembe günü İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme yapılacak

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya imzasıyla verilen ortak önergede, 7 Ekim tarihinde Filistin ve İsrail'de ağır can kayıpları yaşanan çatışmaların başladığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, çatışmaların diğer bölgelere yayılmaması, sivil can kayıplarının engellenmesi ve bölgede tansiyonun düşürülmesini teminen çaba gösterdiği belirtilen önergede, bölgede sükunetin sağlanması ve sivil can kayıplarının engellenebilmesi için en üst düzeyde temasların sürdürüldüğü kaydedildi.

Önergede, "Ülkemiz her iki tarafa da itidal çağrısı yapmakta, çatışmanın daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesini teminen büyük çaba göstermekte ve sivillerin korunmasını talep etmektedir. İsrail-Filistin meselesine 1967 sınırları temelinde iki devletli bir çözüm bulunması ihtiyacı kendini bir kez daha göstermiştir." ifadesine yer verildi.

Genel kurulda yapılan oylamada, genel görüşme açılmasına ilişkin önerge kabul edildi. Danışma Kurulu kararıyla İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme 12 Ekim Perşembe günü yapılacak.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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