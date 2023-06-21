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Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da çok sayıda mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında çok sayıda mevkidaşıyla bir araya geldi.

Zuhal Demirci, Esra Taşkın  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da çok sayıda mevkidaşıyla görüştü

Londra

Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen konferans bağlamında, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'la görüştü.

Bakan Fidan ayrıca, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yla bir araya geldi.

Bu arada, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Londra'daki Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüştüklerini belirtti.

Colonna, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyan bir barışa verdiğimiz ortak destek, Fransa ve Türkiye'nin güçlendirmesi gereken yakınlaşmanın bir simgesi." ifadesini kullandı.

"2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı"

İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı", sonuncusu geçen yıl 4-5 Temmuz'da İsviçre'nin işbirliğinde Lugano şehrinde yapılan yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.

Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa konferansa katılan isimler arasında yer alıyor.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı ve iki gün sürecek konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da ele alınıyor.

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