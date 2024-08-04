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Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Megawer ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer ile görüştü.

Tuğba Altun  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Megawer ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, kendisini El-Ariş Havalimanı'nda karşılayan Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Megawer ile bir araya geldi.

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