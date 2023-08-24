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Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'taki temasları kapsamında Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Bekir Aydoğan  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü

Erbil

Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü.

Paylaşımda görüşmenin detayına ilişkin bilgi verilmedi.

Fidan Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiğini duyurdu.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Irak temasları kapsamında Fidan, bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşmüştü.

Bakan Fidan, 22-23 Ağustos'ta da Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulunmuştu.

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