Dolar
31.60
Euro
34.30
Altın
2,132.08
ETH/USDT
3,657.50
BTC/USDT
64,748.00
BIST 100
8,860.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. VTR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var

İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuşan Bakan Fidan, “Bu tek taraflı bir eylem dahi olsa (Gazze konusunda) derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var.” dedi.

Ekip  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı. Hepimiz İsrail'in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var
İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının çevresel etkileri araştırılmaya devam ediliyor
Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Şehit polis memuru Orhan Mutlu son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının 17 yaşındaki şüphelisinin yurt dışına çıktığı belirlendi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var

Antalya Diplomasi Forumu, 147 ülkeden temsilcileri ağırlayacak

Dışişleri Bakanı Fidan: "Türkiye'nin bölgeye yönelik politikalarında Venezuela önemli bir yer tutmakta"

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet