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Politika

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki temasları çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Riyad'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü.

Borrell de, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fidan ile Türkiye-AB ilişkileri üzerine iyi bir sohbet gerçekleştirdiğini, işbirliğinin ve ilişkinin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bölgesel sorunların acilen ele alınması ve özellikle Gazze'deki acının sona erdirilmesi konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

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