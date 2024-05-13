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Dünya

AB, Booking.com'u katı kurallara tabi tutacak

Avrupa Birliği (AB), konaklama için online rezervasyon hizmetleri sunan Booking.com'un katı kurallara tabi olan geçit denetçisi konumundaki şirketlerden biri olarak sınıflandırıldığını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
AB, Booking.com'u katı kurallara tabi tutacak

Brüksel

AB Komisyonu, Booking.com'u sunduğu hizmetler nedeniyle Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında "geçit bekçisi-denetçisi" olarak belirlediğini açıkladı.

Açıklamada, Booking.com'un sunduğu temel hizmetin işletmeler ile tüketiciler arasında önemli bir geçit oluşturduğuna işaret edilerek, AB tarafından yapılan ön değerlendirmelerde Booking.com'un geçit bekçisi-denetçisi kriterlerini karşıladığı kaydedildi.

Booking.com platformunun kullanıcılara daha fazla seçenek ve özgürlük sunması gerektiğine dikkatin çekildiği açıklamada, alınan karar doğrultusunda firmanın ek yasal yükümlülüklere tabi olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Booking.com'un 6 ay içinde yasal yükümlülüklerinin her birine nasıl uyduğunu özetleyen ayrıntılı bir uyum raporu sunacağı belirtildi.

Komisyonun, bu yükümlülüklerin etkili bir şekilde uygulanmasını takip edeceği ifade edilen açıklamada, kural ihlali durumunda şirkete dünya çapındaki toplam cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası uygulanabileceği, ihlallerin devamı halinde ise ceza oranının yüzde 20'ye kadar çıkabileceği, sistemik ihlallerde de şirketin bazı faaliyetlerinin sınırlandırılabileceği bildirildi.

AB'nin geçen yıl onaylanan ve dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olan yasası kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platformlar ve şirketler eşik bekçisi olarak adlandırıldı ve katı yükümlülükleri tabi tutulmaya başlandı.

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