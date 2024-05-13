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Dünya

Ermenistan'da Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi sürecine karşı başlayan eylemler sürüyor

Dışişleri Bakanı Mirzoyan, sınır belirleme çalışmalarında Almatı Bildirgesi'nin temel alınmasının "anayasaya aykırı" olduğunu söyleyen eski dışişleri bakan ve diplomatları, savaş esnasında "mevzilerini terk eden asker kaçakları" olarak nitelendirdi.

Yavuz Aydın  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Ermenistan'da Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi sürecine karşı başlayan eylemler sürüyor

Ankara

Ermenistan'da geçen haftadan bu yana, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi için yürütülen çalışmalara karşı başlayan, kilisenin yönlendirdiği eylemler devam ediyor.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren başkent Erivan'da yolların kapatılması eylemleri polisle göstericileri karşı karşıya getirdi. Bugün Erivan'da gözaltına alınan 170'i aşkın eylemci serbest bırakılırken, eylemciler polis kontrolünün olmadığı başka yerlerde yol kapatma eylemlerine devam ediyor.

Eylemler şehir dışına da sıçradı

Eylemciler, Erivan-Sevan, Erivan-Aparan otoyolunu ve Erivan-Ararat otoyolu güney girişini ulaşıma kapattı. Ermenistan-İran ve Ermenistan-Gürcistan kara yolu da ulaşıma kapatılan yollar arasında.

Erivan dışındaki otoyolların açılması için çok sayıda emniyet gücü gönderildi, zaman zaman eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.

Ermenistan'ın diğer şehirlerinde de vatandaşlar otomobil konvoyları düzenleyerek eylem yapıyor.

Emniyet güçlerinin talimatlarına uymayan eylemcileri gözaltına almaya devam ettiği bildirildi.

Mirzoyan'dan harekete katılan diplomatlara "asker kaçağı" değerlendirmesi

Öte yandan, Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın başını çektiği, "Vatan için Tavuş" hareketini destekleyen ve sınır belirleme çalışmalarında Almatı Bildirgesi'nin temel alınmasının "anayasaya aykırı" olduğu yorumları yapan eski dışişleri bakan ve diplomatları, savaş esnasında "mevzilerini terk eden asker kaçakları"na benzetti.

Söz konusu diplomatları hiçbir şekilde ciddiye almadığını vurgulayan Mirzoyan, bu kişilerin Azerbaycan'la barış sürecini baltalayarak Ermenistan devletini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye attığını savundu.

Galstanyan Erivan'da taraftar toplamaya çalışıyor

Hükümet karşıtı eylemlerin başını çeken Başpiskopos Bagrat Galstanyan ise Erivan'da çeşitli kuruluşları gezerek taraftar toplamaya çalışıyor.

Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisine girişine izin verilmemesinin ardından Galstanyan, yanında kimliğini kanıtlayabilecek bir belge olmadığı gerekçesiyle Ulusal Meclis'e de alınmadı.

Galstanyan yaptığı açıklamada, eylemleri sürdüreceklerini belirtti.

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