Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a kilisede saldırı girişiminde bulunuldu
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, kilisede saldırı girişiminde bulunuldu.
Ankara
Ermenistan basınındaki haberlere göre, Erivan'daki Aziz Anna Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılan Paşinyan'a yaklaşan 2 kişi saldırı girişiminde bulundu.
Saldırı, korumaların müdahalesiyle engellenirken, şüpheliler gözaltına alındı.
Ermenistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin, "holiganlık ve kamu görevlisinin yasal hizmet ile siyasi faaliyetlerine müdahale" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.