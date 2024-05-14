Emine Erdoğan, Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti
Emine Erdoğan, Tekirdağ'daki bir ilkokulun bahçesinde kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının "Tekirdağ'da öğrenciler okullarında yaptıkları kompost gübreyle çilek yetiştiriyor" başlıklı haberini alıntılayarak, şu ifadeleri paylaştı:
"Tekirdağ'da Ticaret Borsası İlkokulunun bahçesinde, minik ellerin emeğiyle filizlenen bir mucize var. Bu mucizenin emektarları hepimize, kompostun sürdürülebilir bir çözüm olduğunu, toprağa hayat verdiğini ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir dünya oluşturduğunu ispatlıyor. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren eğitimcilerimizi ve doğayla uyumlu bir yaşamı benimseyen sevgili öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Tekirdağ’da Ticaret Borsası İlkokulu’nun bahçesinde, minik ellerin emeğiyle filizlenen bir mucize var. 🍓— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 14, 2024
Bu mucizenin emektarları hepimize, kompostun sürdürülebilir bir çözüm olduğunu, toprağa hayat verdiğini ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir dünya oluşturduğunu… https://t.co/bjRA5Dz1pT