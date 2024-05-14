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Emine Erdoğan, Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti

Emine Erdoğan, Tekirdağ'daki bir ilkokulun bahçesinde kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti.

Fatma Sevinç Çetin  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Emine Erdoğan, Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının "Tekirdağ'da öğrenciler okullarında yaptıkları kompost gübreyle çilek yetiştiriyor" başlıklı haberini alıntılayarak, şu ifadeleri paylaştı:

"Tekirdağ'da Ticaret Borsası İlkokulunun bahçesinde, minik ellerin emeğiyle filizlenen bir mucize var. Bu mucizenin emektarları hepimize, kompostun sürdürülebilir bir çözüm olduğunu, toprağa hayat verdiğini ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir dünya oluşturduğunu ispatlıyor. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren eğitimcilerimizi ve doğayla uyumlu bir yaşamı benimseyen sevgili öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum."

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Emine Erdoğan, Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti
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