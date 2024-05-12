Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,361.01
ETH/USDT
2,924.90
BTC/USDT
61,033.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den Refah'a kara saldırısı düzenleyen İsrail'e tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Refah'ta sivilleri güvenli olmayan bölgelere gitmeye zorlamanın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Melike Pala  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den Refah'a kara saldırısı düzenleyen İsrail'e tepki

Ankara

Borrell, X hesabından İsrail'in kara saldırısı başlattığı Gazze'nin Refah bölgesi hakkında paylaşım yaptı.

İsrail'in uluslararası hukuka göre sivillerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu aktaran Borrell, "Sivilleri Refah'ın güvenli olmayan bölgelerine gitmeye zorlamak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İsrail'e "Refah'a kara saldırısı yapmama" çağrısını yineleyen Borrell, "Bu zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, 7 Mayıs sabahı Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
DMM, yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığınca ödeneceği iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den Refah'a kara saldırısı düzenleyen İsrail'e tepki

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den Refah'a kara saldırısı düzenleyen İsrail'e tepki

ABD Başkanı Biden: "Eğer Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu"

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision'un final yayını sırasında İsrail'i protesto etti

Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
Eurovision finaline saatler kala Malmö'de İsrail'in katılımına yönelik protestolar sürüyor

Eurovision finaline saatler kala Malmö'de İsrail'in katılımına yönelik protestolar sürüyor
İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet