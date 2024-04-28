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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Yemenli mevkidaşı Zindani ile bir araya geldi

Sümeyye Dilara Dinçer  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Yemenli mevkidaşı Zindani ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki temasları çerçevesinde Yemen Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Şai Muhsin Zindani ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan Yemenli mevkidaşı Zindani ile bir araya geldi.​​​​​​​

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