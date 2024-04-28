Dışişleri Bakanı Fidan, Yemenli mevkidaşı Zindani ile bir araya geldi
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki temasları çerçevesinde Yemen Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Şai Muhsin Zindani ile görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan Yemenli mevkidaşı Zindani ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.