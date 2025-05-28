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Politika

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmaların ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Gökhan Çeliker  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmalar ele alındı.

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