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Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile telefonda görüştü.

Can Efesoy  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Attaf ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Filistin'deki durum ele alındı.

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