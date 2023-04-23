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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Sudan'daki durum ve tahliyeler konusunda telefonda görüştü.

Tuğba Altun  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Sudan'daki durum ve tahliyeler konusunda işbirliği ele alındı.

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