Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Sudan'daki durum ve tahliyeler konusunda telefonda görüştü.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Sudan'daki durum ve tahliyeler konusunda işbirliği ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.