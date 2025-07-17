Dışişler Bakanlığı: İsrail tarafından Harem-i İbrahim Camisi’nin statüsünün değiştirilmesi girişimlerini reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi’nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerektiği belirtildi.
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Açıklamada, "İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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