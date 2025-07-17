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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ekrem Biçeroğlu  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca İHA ile saldırı düzenledi.

Araç alev alırken, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde bir kamyona düzenlediği İHA saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu ayrıca güneydeki Havle beldesinde de bir evi havaya uçurdu.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde düzenlenen saldırıda Hizbullah’ın Rıdvan Gücü deniz kuvvetlerinde görevli komutan Hassan Ahmed Sabra'nın öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan’ın güneyindeki Nakura bölgesine yapılan saldırıda ise Hizbullah'a ait altyapıyı yeniden inşa etme girişimlerinde bulunduğu öne sürülen Hizbullah'a mensup bir kişinin etkisiz hale getirildiği savunuldu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

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