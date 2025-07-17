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Suriye'de ateşkes sağlanan Süveyda'da Bedevi Araplar zorla yerlerinden çıkartılıyor

Suriye'nin Süveyda ilinde yerel silahlı gruplar, çok sayıda Bedevi Arap aileyi silah zoruyla yerlerinden çıkarmaya başlarken, pek çok aile de endişeyle evlerinden ayrılıyor.

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Suriye'de ateşkes sağlanan Süveyda'da Bedevi Araplar zorla yerlerinden çıkartılıyor Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

Süveyda

Süveyda'da AA'nın görüntülediği Bedevi Araplar, yanlarına alabildikleri eşyalarla bölgede ayrılarak ülkenin güneyindeki Dera kentine doğru yola çıktı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren evlerini terk eden yüzlerce aile bölgeden ayrılırken, bazı silahlı Bedevilerin de yollarda tedbir aldığı görüldü.

İsimlerini vermek istemeyen Bedevi ailelerin reisleri, Süveyda'da Şam yönetimi ve yerel silahlı gruplar arasında sağlanan anlaşmaya rağmen atmosferin gergin olduğunu, bazı yerlerde silahlı Dürzi grupların Bedevileri köylerinden çıkarmaya başladığı haberini aldıklarını ve olası intikam eylemlerine hedef olmaktan korktuklarını anlattı.

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Silah zoruyla yerlerinden çıkartılanlar

AA ekibinin Süveyda içindeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre Bedevi Arapların yaşadığı Şehba, Tel Luhuf, Meyamas, Kefer, Raha, Sehvt Balata ve Ufeyne bölgelerinde Dürzi gruplar silah zoruyla, zaman zaman öldürerek ve yaralayarak çok sayıda aileyi evlerini terk etmeye zorladı.

Dürzi yoğunluklu Süveyda ilindeki Bedevi Arapların üçte birinin, çatışmaların başladığı 13 Haziran'dan bu yana bölgeden ayrıldığı tahmin ediliyor.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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