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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı'nın "Yahudilerin Sonu" kitabına ilişkin iddiasını yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un "Gazze'de bulunan 'Yahudilerin Sonu' adlı kitabı Hamas'ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı'nın "Yahudilerin Sonu" kitabına ilişkin iddiasını yalanlandı

Ankara

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Münih Güvenlik Konferansı'nda ileri sürdüğü, 'Bu, Gazze'deki bir askerlerimiz tarafından bulunan Yahudilerin Sonu adlı kitap. Bu kitabı Hamas'ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış' iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda bahse konu kitabın, 1990'lı yıllarda Mısırlı yazar Abu Al Fida Muhammad Aref tarafından yazıldığı ve Filistin haricindeki iki ülkede basıldığı belirlenmiştir."

Açıklamada, kitabın iddia edildiği gibi Hamas veya Filistin meselesiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Paylaşımda yer alan görsele işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görselde de görüleceği üzere İsrail Ulusal Kütüphanesi arşivindeki bilgiler, Herzog'un açıkça propaganda yaptığını ortaya koymaktadır. Öte yandan, İsrail ve Batı medyası, Herzog'un iddiasını doğrulamadan uluslararası kamuoyuna servis etmiştir. İsrail'in Gazze'deki suçlarını örtbas etmek için yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz."

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