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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı, kamuoyunu kandırıyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırıyor, kameralar önünde yaralı rolü yapıyorlar" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Ömer Olcay  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı, kamuoyunu kandırıyor" iddiasını yalanladı

Ankara

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman'ın paylaştığı görüntülerle ilgili, 'Filistinliler uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırıyor, kameralar önünde yaralı rolü yapıyorlar' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Lübnanlı Yönetmen Mahmut Remzi'nin Filistin'de yaşananlarla ilgili hazırladığı, 'The Reality (Gerçeklik)' adlı spot filmden alındığı tespit edilmiştir."

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı, kamuoyunu kandırıyor" iddiasını yalanladı
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