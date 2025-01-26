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Depremlerde eğitim altyapısı zarar gören Türkoğlu'ndaki iki okul daha eğitime hazır

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında yapımı tamamlanan okul sayısı 14'e yükseldi.

İzzet Mazı  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Depremlerde eğitim altyapısı zarar gören Türkoğlu'ndaki iki okul daha eğitime hazır Fotoğraf: Samed Yaşa - AA

Kahramanmaraş

Türkoğlu ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören 19 okuldan 14'ünün yapımı tamamlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden yoğun şekilde etkilenen Türkoğlu'nda, zarar gören eğitim altyapısının onarılması için çalışmalar sürüyor.

Yapımı tamamlanan Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türkoğlu Mesleki Eğitim Merkezinde, yarıyıl tatilinin ardından ders zili tekrar çalacak.

19 okuldan 14'ü tamamlandı

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, AA muhabirine ilçenin 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması ve eğitim-öğretimin aksamaması adına başlatılan çalışmanın devam ettiğini aktaran Mercan, bu kapsamda kullanılmaz hale gelen 19 okuldan 14'ünün inşasının tamamlandığını ifade etti.

Mercan, depremin ardından ilçede bir eğitim seferberliği başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kalan 5 okulun yapımını da temmuz ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 1500 öğrencimizi misafir edeceğimiz bu iki okulumuzda ikinci dönem itibarıyla eğitim başlayacak. Bu yatırımımızın toplam maliyeti yaklaşık 500 milyon liraya yakın."

Ara eleman ihtiyacı karşılanacak

Yapımı tamamlanan her iki okulun da mesleğe yönelik eğitim verdiğine değinen Mercan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) ilçede büyük yatırımlarının olduğunu, başta TUSAŞ olmak üzere ilçedeki ara eleman ihtiyacının büyük ölçüde bu okullardan karşılanacağını vurguladı.

Mercan, Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 482 öğrencinin eğitim göreceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bunun yanı sıra mesleki eğitim merkezimizde de yaklaşık 1000 öğrencimiz eğitim alacak. Bugün herkesin çok önemsediği ara eleman... Berberlikten tornacılığa, su tesisatçılığına kadar bu okullar öğrencilerimizin yetişmesine vesile olacak. Sanayisi gelişen Türkoğlu'nun eğitim altyapısını da sanayisine uygun hale getirmeye çalışıyoruz."

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