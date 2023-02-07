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Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'a getirildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen 112 depremzede Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Ali Ballı   | 07.02.2023
Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'a getirildi

Muğla

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Otelciler Derneği ve STK'ların destekleriyle oteller depremzedelere açıldı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da evlerine giremeyen 8'i çocuk 104'ü yetişkin 112 depremzede gece saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan, Milas-Bodrum Havalimanına getirildi. Depremzedelerin bir bölümü yakınlarına giderken, bir bölümü ise otellere yerleştirildi.

Ailesiyle Şanlıurfa'dan gelen Gül San, depremin çok şiddetli yaşandığını söyledi.

Depremin çok uzun sürdüğünü ve çok paniklediklerini belirten San, "İki depremi de evlerimizde geçirdikten sonra sokağa çıkabildik. Şiddetli yağmur var, bir gün öncesinde kar vardı hava çok soğuk. Herkes sokakta, yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Biz şuan buradayız ama aklımız Şanlıurfa'da, orada arkadaşlarımız, dostlarımız kaldı. Gerçekten çok zor. Gün içerisinde artçı depremler oluyor." diye konuştu.

Otele yerleştirilen diğer ailelerin de oldukça üzgün ve yorgun oldukları gözlendi.

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