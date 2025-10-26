Fethiye'de F-16'lar gösteri uçuşu yaptı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait üç F-16 uçağı gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Muğla
Festivalin son gününde düzenlenen uçuşu izlemek isteyen çok sayıda kişi, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu sahillerinde toplandı.
Uçakların geçişini heyecanla izleyenler, gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Pilotların sahildekileri selamlamasının ardından uçuş sona erdi.