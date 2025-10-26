Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
4,091.20
BTC/USDT
113,650.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fethiye'de F-16'lar gösteri uçuşu yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait üç F-16 uçağı gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Ali Rıza Akkır  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Fethiye'de F-16'lar gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Festivalin son gününde düzenlenen uçuşu izlemek isteyen çok sayıda kişi, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu sahillerinde toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uçakların geçişini heyecanla izleyenler, gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Pilotların sahildekileri selamlamasının ardından uçuş sona erdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Eski BM Filistin Raportörü Falk, Gazze Mahkemesinin nihai kararını açıklaması üzerine konuştu
İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Tunç: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bakanlıkça gerçekleştirdiğimiz çalışmalar paylaşılacak
Fethiye'de F-16'lar gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Fethiye'de F-16'lar gösteri uçuşu yaptı

Fethiye'de F-16'lar gösteri uçuşu yaptı

Muğla'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denizle buluştu

Bakan Yumaklı, Muğla'daki Girme Barajı'nda su tutulmaya başlandığını duyurdu

Muğla'da 484 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 5'i kapatıldı

Muğla'da 484 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 5'i kapatıldı
Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'da sağanak etkili oldu
Hyllarima Antik Kenti'nde agoradaki dükkanlar gün yüzüne çıkarıldı

Hyllarima Antik Kenti'nde agoradaki dükkanlar gün yüzüne çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet