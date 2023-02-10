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Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
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Depremden 97 saat sonra enkazda bulunan muhabbet kuşuna "Mucize" adı verildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Zümrüt Apartmanı'nın enkazında 5'inci günde bulunan muhabbet kuşuna "Mucize" adı verildi.

Özkan Bilgin   | 10.02.2023
Depremden 97 saat sonra enkazda bulunan muhabbet kuşuna "Mucize" adı verildi Fotoğraf: Özkan Bilgin - AA

Adıyaman

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'daki Zümrüt Apartmanı'nın enkazında yürütülen çalışmalarda, depremin 97'nci saatinde ses takibi yapan ekipler, bir muhabbet kuşuna rastladı.

Adıyaman Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü Nevzat Özdemir, eline aldığı kuşu bir süre sevdi. Su içirip yem verdiği kuşu kutuya koyan Özdemir, "Mucize" adını verdiği kuşu sahiplendi.

Özdemir, AA muhabirine, Zümrüt Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, sabah saatlerinde muhabbet kuşunu bulduklarını söyledi.

Kuşun bitkin halde olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Çalışmalar esnasında kuş aniden üzerime sıçrayıp, kendini omzuma vurdu, bitkin haldeydi. Onu aracıma götürüp yiyecek verdik. İnşallah enkaz altında kalan tüm canlarımızı da bu şekilde kurtaracağız. 5 gün sonra bu kuşun canlı çıkması da mucizedir. Onun için ona 'Mucize' adını verdim ve inşallah artık ben bakacağım."

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