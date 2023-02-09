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Deprem sonrası ihtiyaçların karşılanması için doğrudan teminle kamu alımlarında limit 5 milyon lira oldu

Depremlerden etkilenen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik doğrudan temin yoluyla yapılacak kamu alımlarında uygulanacak parasal limit, 28 Şubat'a kadar 5 milyon lira olacak.

Merve Özlem Çakır   | 09.02.2023
Deprem sonrası ihtiyaçların karşılanması için doğrudan teminle kamu alımlarında limit 5 milyon lira oldu

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, buralardaki ve/veya diğer illerdeki idarelerin doğrudan temin yoluyla yapacakları alımlarda uygulanacak parasal limitler, 28 Şubat 2023'e kadar 5 milyon lira olarak uygulanacak.

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