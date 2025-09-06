Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,321.00
BTC/USDT
110,675.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Gökbulut  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliğine İlhami Giray Şahin görevlendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Adalet Müfettişlerinden Ömer Alkan, Ahmet Murat Kaynarsoy, Akın Kavi, Hakan Vapur, Suzan Unat, Erhan Dilbaz, Fatih Tuncer, Mevlüt Karataş ve Özgür Duğan'ın ataması yapıldı.

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berker Özkan, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Güvey ile Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Bademler getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Uğur Korkmaz atandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk ve Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal görevden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Altan Özmen ve Dursun Uyar, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Yüksek Fen Kurulu üyesi Mustafa Bakır, Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Çebi, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mahmut Gültekin, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İzzet Yılmaz atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Levent Aydın getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu görevden alınırken, Bakanlıkta açık bulunan Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa Tokat, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Selçuk Korkmaz ile Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bayram Yığcı atandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay’da şehit ailesini ziyaret etti
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atandı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı

Benzer haberler

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atandı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı

Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Rektör atamaları Resmi Gazete'de
Özel okul ücretleri, bir önceki yılın aralık ayı enflasyonuna göre belirlenecek

Özel okul ücretleri, bir önceki yılın aralık ayı enflasyonuna göre belirlenecek
Karasal fotovoltaik modüller mecburi uygulamaya alınan Türk standartları listesine eklendi

Karasal fotovoltaik modüller mecburi uygulamaya alınan Türk standartları listesine eklendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet