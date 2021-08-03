Denizli'de yangın çıkarmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Denizli'de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Denizli
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Mahallesi'nde boş arazide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Açıklamada, "Bu kapsamda yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli H.E.B. gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.
İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.