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Denizli'de yangın çıkarmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Denizli'de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Sebahatdin Zeyrek   | 03.08.2021
Denizli'de yangın çıkarmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Denizli

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Mahallesi'nde boş arazide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli H.E.B. gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.

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