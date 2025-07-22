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Denize kentsel atık su deşarj eden Yalova Belediyesine 1,3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan Yalova Belediye Başkanlığına 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Denize kentsel atık su deşarj eden Yalova Belediyesine 1,3 milyon lira ceza

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yalova İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan denetim ve incelemeler sonucu Yalova Belediyesinin yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlendi.

Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan Yalova Belediyesine 1 milyon 337 bin 354 lira ceza kesildi.

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