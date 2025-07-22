Denize kentsel atık su deşarj eden Yalova Belediyesine 1,3 milyon lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan Yalova Belediye Başkanlığına 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yalova İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan denetim ve incelemeler sonucu Yalova Belediyesinin yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlendi.
Denize kentsel atık su deşarj eden Yalova Belediyesine 1,3 milyon lira ceza kesildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 22, 2025
➡️ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde denetimler gerçekleştirdi
➡️ Bölgede yapılan denetim ve incelemeler sonucu, Yalova… pic.twitter.com/oZE6jv86sL
Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan Yalova Belediyesine 1 milyon 337 bin 354 lira ceza kesildi.
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