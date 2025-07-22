Dolar
40.40
Euro
47.55
Altın
3,432.60
ETH/USDT
3,719.40
BTC/USDT
118,700.00
BIST 100
10,616.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TİKA ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyetleri Ankara'da görüştü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyeti arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak ortak projeler geliştirme imkanları değerlendirildi.

Can Efesoy  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
TİKA ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyetleri Ankara'da görüştü TİKA

Ankara

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyeti arasında Ankara'da bir toplantı düzenlendi.

TİKA Başkanı Abdullah Eren başkanlığında, işbirliği ve ortak proje geliştirme imkanlarının ele alındığı toplantıya Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Acil Müdahaleden Sorumlu Bakan Yardımcısı Münir Mustafa, Planlama ve Kurumsal Verimlilikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Husam Hallak, Afetlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ahmed Ekzayez, Suriye-Türkiye İlişkiler Direktörü Muhammed Basel Kırşanu, Acil Durum Yardım Departmanı Müdürü Zehra Aldyab, Ulusal Mayın Eylem Merkezi Müdürü Fadi Alsaleh, Ulusal Mayın Eylemi Komitesi Üyesi Dua Elhariri ve Bakanlık Tedarik Dairesi Müdürü Abdurrahman Mungan katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplantıda, özellikle savaşın etkileriyle mücadele eden Suriye halkının ihtiyaçları ve bu bağlamda Türkiye'nin sağlayabileceği destekler masaya yatırılarak, sınır ötesi insani yardım operasyonlarının güçlendirilmesi, afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi konularında somut adımlar atılması için mutabık kalındı.

TİKA Başkanı Eren, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye ile tarihsel kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle, önümüzdeki dönemde ortak projeler geliştirerek bölgesel istikrara ve insani dayanışmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Salih de Türkiye'nin Suriye halkına sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Bu işbirliği sayesinde sadece acil durumlara değil, aynı zamanda uzun vadeli kalkınma hedeflerine de ulaşabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla taraflar ve teknik ekiplerin koordinasyon içinde çalışarak belirlenen alanlarda projeleri hızla uygulamaya geçirmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyetleri Ankara'da görüştü
Hava sıcaklığı bugün 6 ilde 40 dereceyi aştı
Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Denize kentsel atık su deşarj eden Yalova Belediyesine 1,3 milyon lira ceza
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli sayısı 330'a yükseldi

Benzer haberler

TİKA ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyetleri Ankara'da görüştü

TİKA ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyetleri Ankara'da görüştü

TİKA'dan İslamabad'da 15 Temmuz Şehitleri anısına ağaçlandırma etkinliği

AGİT, TİKA'nın katkısı ve AA işbirliğinde Tacikistan’da Medya Yaz Okulu düzenliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet