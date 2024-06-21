Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,321.51
ETH/USDT
3,522.80
BTC/USDT
64,171.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Denetimde taktırılan emniyet kemeri devrilen otobüsteki 23 kişiyi hayata bağladı

Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 yolcu taburcu edildi.

Muharrem Cin  | 21.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Denetimde taktırılan emniyet kemeri devrilen otobüsteki 23 kişiyi hayata bağladı

Bursa

Bursa'dan Antalya'ya giden R.T. yönetimindeki 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sürücü R.T, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Yolculara Eskişehir'de emniyet kemeri taktırılmış

Kaza yapan otobüsteki 23 yolcuya, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince emniyet kemeri taktırıldığı öğrenildi.

Kaza sırasında yolcuların tamamının emniyet kemerinin takılı olduğu, bu sayede ciddi yaralanma ve can kaybının meydana gelmediği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Gaziantep'te ormanlık alanda çıkarak barınma merkezine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu

Benzer haberler

Denetimde taktırılan emniyet kemeri devrilen otobüsteki 23 kişiyi hayata bağladı

Denetimde taktırılan emniyet kemeri devrilen otobüsteki 23 kişiyi hayata bağladı

Sivas'ta şarampole inen yolcu otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Kütahya'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin polis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin polis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
Kütahya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kütahya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Eyüpsultan'daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası oğlunun kabrini ziyaret etti

Eyüpsultan'daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası oğlunun kabrini ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet