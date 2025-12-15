Dolar
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Özcan Yıldırım  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

