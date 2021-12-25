Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 'Türkiye Drone Festivali' oylamasına Kabine üyeleri de katıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İletişim Başkanlığınca düzenlenen, dünyaca ünlü 12 profesyonel FPV dron pilotunun Türkiye'nin güzelliklerini yansıttığı "Türkiye Drone Festivali"nin halk oylamasına katılarak beğendikleri görüntülere oy verdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen, dünyaca ünlü 12 profesyonel FPV dron pilotunun Türkiye'nin güzelliklerini görüntüledikleri "Türkiye Drone Festivali"nin halk oylamasına katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, alanında profesyonel ve dünyaca tanınmış FPV dron pilotlarının, "tarih, inanç, su ve sağlık" kategorilerinde Türkiye'nin 12 şehrinde yaptığı dron çekimlerini inceledi.
Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin 12 şehrindeki tarihi ve kültürel ögeler ancak bu kadar güzel görüntülenebilirdi. Türkiye Drone Festivali'nde yapılan oylamada benim tercihim Cumhur Büyüktaş'a ait Mardin görüntüleri oldu." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 12 şehrindeki tarihi ve kültürel ögeler ancak bu kadar güzel görüntülenebilirdi. 👏— Derya Yanık (@deryayanikashb) December 20, 2021
Türk Drone Festivali'nde yapılan oylamada benim tercihim Cumhur Büyüktaş'a ait Mardin görüntüleri oldu.@iletisim
Siz de oylamaya katılabilirsiniz.👇https://t.co/YWAad0FHJZ pic.twitter.com/b3UUkqdAPy
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de "Tarih" kategorisinde Burak Altıparmak'ın "Adıyaman", "İnanç" kategorisinde Cumhur Büyüktaş'ın "Mardin", "Su" kategorisinde, Sergı Hernandez Lopez'in "Antalya" ve "Sağlık" kategorisinde Vladimir Metivier'in "Sivas" videolarına oy verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Drone Festivali"nin halk oylamasına katıldığını belirterek "Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerimizin görüntülendiği yarışmanın ulusal ve uluslararası katılımcılarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı @iletisim tarafından düzenlenen "Türkiye Drone Festivali"nin halk oylamasına katıldık.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) December 23, 2021
Tarihî, kültürel ve doğal güzelliklerimizin görüntülendiği yarışmanın ulusal ve uluslararası katılımcılarına başarılar diliyorum. pic.twitter.com/jx3CNkT0ub
Altun'un tercihi "Mardin" oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel FPV dron pilotlarının çekimleri ile gerçekleşen Türkiye Drone Festivali'nde oylamanın son gününde ben de oyumu kullandım. Birbirinden güzel görüntülerin içinde benim favorim Mardin oldu. Sizin favori şehriniz hangisi?" ifadelerine yer verdi.
Profesyonel FPV Drone Pilotlarının çekimleri ile gerçekleşen @turkdronefest’te oylamanın son gününde ben de oyumu kullandım.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 25, 2021
Birbirinden güzel görüntülerin içinde benim favorim Mardin oldu.
Sizin favori şehriniz hangisi? https://t.co/cUaSsrNoOa
Oylamaya TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı.
Birbirinden güzel Türkiye görüntüleri! @iletisim Başkanlığı tarafından düzenlenen @turkdronefest kapsamında ülkemizin şehirlerinde dron çekimleri gerçekleşti.— Serdar Karagöz (@serdarkaragoz) December 25, 2021
Özellikle tarih kategorisinde Mardin çekimleri büyüleyici. pic.twitter.com/iexL3G31dV
Halk oylaması bugün sona eriyor
Türkiye'yi en iyi tanıtan FPV dron performansının ve her kategorinin birincilerinin halk oylamasıyla belirleneceği Türkiye Drone Festivali'nde, oylama süreci bugün sona eriyor.
Festival kapsamında, 12 profesyonel FPV dron pilotunun İstanbul, İzmir, Antalya, Adıyaman, Denizli, Hatay, Mardin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini değişik açı ve perspektiflerle çektikleri görüntüler vatandaşların beğenisine sunuldu.
İngiltere'den Luke Bannister, ABD'den Ian Rinefort ve Reme Raul Morales, Fransa'dan Colas Feuillie, Antoine Gaetano ve Vladimir Metivier, İsviçre'den Ivan Surikov, İspanya'dan Sergi Hernandez Lopez, Türkiye'den Oğuz Albayrak, Cumhur Büyüktaş, Berkay Efe ve Burak Altıparmak'tan oluşan dron pilotlarının görüntüleri, "turkdronefest.com" adresinden izlenip oylanabiliyor.
Türkiye Uluslararası İletişim Modeli’nin ilk örneklerinden olup, dünyada ilk defa destinasyon tanıtımının FPV dronlarla gerçekleştiği Türkiye Drone Festivali’nde, turkdronefest.com sitesini dünya genelinde 3 milyona yakın kişi ziyaret ederken 380 bin kişi oylamaya katıldı.
Uluslararası FPV dron pilotlarının eserlerini Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Rusya, Ukrayna’dan da uluslararası kullanıcılar oyladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.