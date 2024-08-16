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İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’nda çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı anma etkinliği düzenleniyor.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir'deki orman yangınlarına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibiyle müdahale edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

Ankara

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve belediyeler aracılığıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı, çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı." bilgisi verildi.

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