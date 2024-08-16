Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İzmir'deki yangına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibi müdahale ediyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir'deki orman yangınlarına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibiyle müdahale edildiğini bildirdi.
Ankara
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.
- Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
- İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahale devam ediyor
- Bakan Yumaklı: Bugün ülke genelinde 47 yangın çıktı, 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor
Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve belediyeler aracılığıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı, çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı." bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.