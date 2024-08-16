Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,600.20
BTC/USDT
59,011.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki orman yangına ilişkin Yamanlar Seyirtepe’de açıklamalarda bulunuyor. İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’nda çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İzmir'deki yangına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibi müdahale ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir'deki orman yangınlarına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibiyle müdahale edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İzmir'deki yangına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibi müdahale ediyor

Ankara

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve belediyeler aracılığıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı, çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı." bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: (İzmir Karşıyaka'daki orman yangını) Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edici unsur yok
Aydın'da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşımız tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini bildirdi
Yangın yönetim uçağı Otağ bugün 10 saat 35 dakika görev yaptı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İzmir'deki yangına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibi müdahale ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İzmir'deki yangına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibi müdahale ediyor

DMM, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddiasını yalanladı

DMM, "Bir öğretim üyesi, YKS'de eksi netle fizik bölümüne yerleşti" iddiasını yalanladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet