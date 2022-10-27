Dolar
18.61
Euro
18.61
Altın
1,663.48
ETH/USDT
1,552.40
BTC/USDT
20,615.00
BIST 100
3,928.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşuyor Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden bazıları İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile ilgili soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin çalışmalarıyla ilgili, Türkiye Gazeteciler Sendikasının (TGS) sorularını yanıtladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 27.10.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile ilgili soruları yanıtladı

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre TGS, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin görev ve faaliyetlerine ilişkin CİMER üzerinden, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında sorular yöneltti.

İletişim Başkanlığı, merkezin teşkilat şemasındaki yeri, bağlı olduğu başkanlık, yasal dayanağı, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuat, personel unvanı ve bütçe başlıklarındaki soruları yanıtladı.

Verilen yanıtta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, görevlerine yönelik 14 Sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereği "Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak." görevi verildiği hatırlatıldı.

Başkanlığın "Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kurumları ile iş birliği yapmak, gerekli tedbirleri almak" ile görevlendirildiği belirtilen yanıtta, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin bu kapsamda başkanlık makamına bağlı olarak, makam oluruyla kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Merkezin görevlerinin Türkiye'ye yönelik dezenformasyon faaliyetlerini takip ve dezenformasyonla mücadele etmek olduğuna işaret edilen yanıtta, merkezin Türkiye aleyhine yürütülen psikolojik harekat, propaganda, algı operasyonu, iç ve dış dezenformasyon faaliyetlerini takip ettiği, ülkeye yönelik manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Faaliyetler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının internet sayfasında haftalık "Dezenformasyon Bülteni"nin de yayımlandığı bildirilen yanıtta, merkezin faaliyetlerinin kamuoyunun erişimine açık olduğu vurgulandı ve "Söz konusu faaliyetlere bilgi edinme hakkının kullanılmasına ihtiyaç duyulmaksızın başkanlığımızın internet sitesinden ulaşılabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin çalışmalarını koordinatör, uzman, uzman yardımcısı, sözleşmeli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personel ile yürüttüğü aktarılan yanıtta, merkezin müstakil bütçesinin bulunmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA Genel Müdürü Karagöz: Telif düzenlemesi çalışmalarında öncülük etmeyi görev biliyoruz
İçişleri Bakanlığından, Ayvalık Belediyesi ile belediye iştiraki şirket hakkında soruşturma
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Diyarbakır'daki Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda 350 bin kök kenevir ele geçirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile ilgili soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile ilgili soruları yanıtladı

Avrupa Parlamentosunda gıda krizine muhtemel çözümler ele alındı

AA'nın eğittiği yabancı gazeteciler zorlu doğa koşullarına hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek

İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet