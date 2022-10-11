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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dezenformasyon ve yalan haberlere karşı kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı.

Mehmet Tosun   | 11.10.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bültene "www.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Her hafta pazartesi günü yayımlanacak bültende, kamuoyunda yayılan dezenformatif ve yalan haber içeriklerine dair doğru ve gerçek bilgilere yer veriliyor.

1-8 Ekim tarihlerine yönelik ilk bültende, "656 yıllık camiye PVC pencere taktılar", "Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında 58 milyon 17 bin lira faiz geliri elde etti", "Türk Sahil Güvenliği göçmenleri şiddet kullanarak Yunanistan'a itiyor", "Doğal gaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var" başlıklı haberler "haftanın yalan haberleri" olarak yer aldı.

Bültende, "656 yıllık camiye PVC pencere taktılar" başlıklı habere ilişkin, "Bahsi geçen camiye daha önce cemaatin izinsiz taktırdığı PVC pencereler, 6 yıl önce restorasyon çalışmalarıyla sökülmüştür. Halen restorasyon çalışmaları süren camide PVC pencere yoktur." ifadelerine yer verildi.

"Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında 58 milyon 17 bin lira faiz geliri elde etti" başlıklı haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, kurumun harcama birimlerine ait muhasebe kayıtlarının yönetmelik hükümlerine göre tutulduğu bildirildi.

Bültende, "Türk Sahil Güvenliği göçmenleri şiddet kullanarak Yunanistan'a itiyor" başlıklı haberin de doğru olmadığı kaydedilerek, 5 Eylül 2019'da Madra Çayı'nda göçmenlerin hayatını tehlikeye atacak manevralar yapan botun Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurularak bottakilerin emniyetli şekilde sahile taşındığı vurgulandı.

"Doğal gaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var" haberinin de yalanlandığı bültende, BOTAŞ verilerine göre hem Tuz Gölü hem de Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri'nde depo doluluk oranının yüzde 100 olduğu ifade edildi.

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