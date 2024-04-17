Dolar
32.43
Euro
34.60
Altın
2,361.82
ETH/USDT
2,966.20
BTC/USDT
60,853.00
BIST 100
9,530.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile yarın bir araya gelecek.

Mehmet Tosun  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile bir araya gelecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA'nın "Kanıt" belgeselinin galası yapıldı
Çanakkale'de kanal kazısında toprak altında kalan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti
AA Genel Müdürü Karagöz: Kanıt belgeseli duymayan, görmeyen dünyayı harekete geçirme teşebbüsüdür
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye olarak biz susmayacağız, medyamızla konuşacağız

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda ve Nikaragua büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunu perçinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunu perçinledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet