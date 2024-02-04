Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,304.40
BTC/USDT
42,979.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Akkent Camii Açılış ve Kurdele Kesimi Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Şubat depremlerinin birinci yılına özel kamu spotu paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla hazırlanan kamu spotunu paylaştı.

Mehmet Tosun  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Şubat depremlerinin birinci yılına özel kamu spotu paylaştı

Ankara

Paylaşımında, 6 Şubat'tan bu yana 14 milyon insanın kalbinin, tüm Türkiye'nin göğsünde atmaya devam ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm birimleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, hassasiyetle yürütülen koordinasyon içerisinde depremin açtığı yaraları sarmak için büyük bir inanç ve kararlılıkla çalışıyor. Her zaman olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla ayakta duruyoruz. Birlikte başardıklarımızla ve geçmişimizden aldığımız güçle daha da güçleneceğiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Devlet-millet el ele, bir aradayız, güçlüyüz ve geleceğe umutla bakıyoruz. Asrın birlikteliği."

"Biz birlikte Türkiye'yiz" ve "Devlet-millet el ele" vurgusu yapılan kamu spotunda, "Asrın birlikteliği" logosu kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
Ulusal ve uluslararası medya mensupları Adıyaman'daki deprem konutlarını gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan teknisyenin ailesi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor

Benzer haberler

Ulusal ve uluslararası medya mensupları Adıyaman'daki deprem konutlarını gezdi

Ulusal ve uluslararası medya mensupları Adıyaman'daki deprem konutlarını gezdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Şubat depremlerinin birinci yılına özel kamu spotu paylaştı

Kahramanmaraşlı dondurmacılar, depreme rağmen üretim ve ihracatı artırdı

Ünlüler depremzedelere moral için konteyner kentleri ziyaret etti

Ünlüler depremzedelere moral için konteyner kentleri ziyaret etti
Hataylı fırıncının 10 dakika önce çıktığı, enkaza dönen evinde kaybettiği ailesine özlemi dinmiyor

Hataylı fırıncının 10 dakika önce çıktığı, enkaza dönen evinde kaybettiği ailesine özlemi dinmiyor
"Adıyaman Blues" belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi

"Adıyaman Blues" belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet