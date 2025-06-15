Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,517.20
BTC/USDT
105,045.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze'de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama

Ankara

Yılmaz, İsrail-İran gerilimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin ihtiyacının istikrar olduğunu belirtti.

Sorunların çözüm yolunun çatışma değil, diplomasi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği yoğun temaslar, bölgesel ve küresel barış için son derece kıymetlidir. Daha fazla insani, çevresel ve ekonomik kayıplar yaşanmadan, tansiyonu düşürücü adımlar atılmalıdır. Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze'de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir. Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuku, insani değerleri, istikrarı, bölgemizde ve küresel düzeyde adaleti savunmaya devam edecektir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı
Sıcaklıklar çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la İsrail-İran çatışmasına ilişkin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarlarını yayımladı

Benzer haberler

İngiltere, seyahat uyarısının kapsamını genişleterek İsrail’in tümünü içerdiğini duyurdu

İngiltere, seyahat uyarısının kapsamını genişleterek İsrail’in tümünü içerdiğini duyurdu

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la İsrail-İran çatışmasına ilişkin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama

Güney Kıbrıs, İran'ın kendilerinden İsrail'e bir mesaj iletmesini talep ettiğini belirtti

Güney Kıbrıs, İran'ın kendilerinden İsrail'e bir mesaj iletmesini talep ettiğini belirtti

İsrail Enerji Bakanı Cohen: İsrail'de yıkılan her binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak

İsrail Enerji Bakanı Cohen: İsrail'de yıkılan her binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak
Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'a müzakere teklifinde bulundu

Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'a müzakere teklifinde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet