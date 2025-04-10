Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı ve güvenliğini Türk halkınınkinden ayrı görmüyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı ve güvenliğini Türk halkınınkinden ayrı görmüyoruz, elimizden gelen her türlü desteği bugüne kadar verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." dedi.
Lefkoşa
Lefkoşa'ya gelen Yılmaz ve beraberindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer ilgililer karşıladı.
Havalimanında açıklamada bulunan Yılmaz, Türkiye'nin KKTC'ye sağlayacağı mali desteğin ahdi zeminini teşkil eden, 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın Üstel ile beraber 21 Mart'ta Ankara’da imzalandığını hatırlattı.
Ziyaretin, söz konusu anlaşma çerçevesinde ekonomik, mali ve ticari ilişkileri ve Kıbrıs Türklerinin hayatını kolaylaştıracak ve refahını artıracak çalışmaları ele almak için bir fırsat teşkil ettiğini vurgulayan Yılmaz, ayrıca büyükelçiliğin ev sahipliğinde KKTC'deki paydaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişlerinde bulunacaklarını söyledi.
Yılmaz, iş dünyası temsilcileriyle KKTC özel sektörünün gündemi üzerinde duracaklarını da belirterek, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı ve güvenliğini Türk halkınınkinden ayrı görmüyoruz, elimizden gelen her türlü desteği bugüne kadar verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.
Kıbrıs Türkünün kararlılık ve inançla sürdürdüğü adalet mücadelesine omuz vermeye devam edecek ve her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davasının yanında olacağız."
KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik, sarsılmaz bir temel üzerinde güçleniyor
Toplantıda konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, iki hafta önce Türkiye'de imzaladıkları İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile 21 milyar liralık kaynak sağlandığını dile getirerek, bu kaynakla ülkenin refah seviyesinin yükseleceğini, başta sağlık ve ulaştırma alanları olmak üzere birçok projenin tamamlanacağını söyledi.
Üstel, sağlık alanında önemli projelerin gerçekleştirileceğini belirterek, başkent Lefkoşa’da yeni hastanenin inşasına başlanacağı, Girne Hastanesinin de tamamlanarak bu yıl hizmete alınacağı bilgisini verdi.
Başbakan Üstel, Türkiye'nin desteğiyle birçok alanda proje ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik sarsılmaz bir temel üzerinde güçleniyor. Karşılıklı sevgi, saygı ve işbirliği ile yürüyen ilişkilerimiz, bize büyük bir sinerji kazandırıyor. Bu sinerji sayesinde halkımızın refahı artıyor. Ülkemizin altyapısı güçleniyor. Yeni yatırımlar ve projeler ile KKTC büyüyor. 2025, büyük projelerin tamamlandığı, halkımızın refah seviyesinin yükseldiği ve kalkınma hamlelerinin hız kazandığı bir yıl olacak."
Ulaştırma alanında KKTC'nin ihtiyacı olan yol projelerine de değinen Üstel, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Karpaz Yolu, Çatalköy-Girne Yolu ve Değirmenlik-Girne Dağ Yolu’nun bu yıl hizmete alınmasını hedeflediklerini vurguladı.
Üstel, bugün Yüksek Mahkeme binasının temelini atacaklarını ve yeni cumhurbaşkanlığı ile meclis binalarının çok yakında açılışının yapılacağını ifade ederek, her iki binanın da devletin kökleşmesini simgeleyen anıtsal yapılar olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.