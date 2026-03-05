Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs'ın operasyonlar için kullanılıyor olması bölge ülkeleri için risk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, GKRY'nin askeri üslerde üçüncü ülkelere kullanım ayrıcalıkları tanımasına ilişkin, "Ada'nın Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olması bölge ülkeleri için risk teşkil etmektedir." dedi.

Harun Kutbe  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs'ın operasyonlar için kullanılıyor olması bölge ülkeleri için risk

