Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs'ın operasyonlar için kullanılıyor olması bölge ülkeleri için risk
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, GKRY'nin askeri üslerde üçüncü ülkelere kullanım ayrıcalıkları tanımasına ilişkin, "Ada'nın Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olması bölge ülkeleri için risk teşkil etmektedir." dedi.
Ankara
