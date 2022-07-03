Dolar
16.76
Euro
17.48
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,058.90
BTC/USDT
19,204.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Teğmen Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mehmet Tosun   | 03.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Teğmen Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Keskin'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Teğmen Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı
Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul Valiliği 5-31 Temmuz'da ormanlık alanlara girişleri yasakladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Teğmen Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Teğmen Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programları ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Akar: Ordumuzun etkin, caydırıcı, saygın nitelikleri her geçen gün daha da artmaktadır

Bakan Akar: Ordumuzun etkin, caydırıcı, saygın nitelikleri her geçen gün daha da artmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Oyalama taktiği görürsek en baştaki tavrımıza döneriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Oyalama taktiği görürsek en baştaki tavrımıza döneriz