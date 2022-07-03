Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Teğmen Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Keskin'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.