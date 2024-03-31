Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sandıklara sahip çıkın" çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy verme işleminin 17.00 itibarıyla sona verdiğini belirterek, son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar sandıklara sahip çıkılmasını istedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
- Yerel seçim için oy verme işlemi sona erdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimlerin yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını diliyorum
Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum."
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Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 31, 2024
Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi.
Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti.
Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin…