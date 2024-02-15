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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için AK Parti İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

Kaan Bozdoğan  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti

İstanbul

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlu davamızda yıllardır beraber yol yürüdüğümüz değerli arkadaşımız Fatma Sevim Hanımefendi'nin taziyesi için İstanbul İl Başkanlığımıza teşrif eden, her zaman varlığıyla bizlere yol gösteren, vefasını üzerimizden hiç eksiltmeyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımızı ve hürmetlerimizi sunarız." ifadesini kullandı.

Kabaktepe, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve parti teşkilatlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 43 yaşında hayatını kaybeden Baltacı'nın Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılmış, namazın ardından tabuta omuz vermişti.

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