Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türkiye ve Yunanistan bayrakları önünde tokalaşarak poz verdi.
Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis onuruna akşam yemeği verecek.
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