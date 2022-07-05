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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar ve şair Adil Erdem Bayazıt'ı vefatının 14'üncü yılında rahmetle andı.

Mehmet Tosun   | 05.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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