Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar ve şair Adil Erdem Bayazıt'ı vefatının 14'üncü yılında rahmetle andı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt’ı ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/ZtXzwcr83T— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2022