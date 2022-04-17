Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı canıgönülden tebrik ediyor, gurur duyduğumuz branşlardan biri olan kadın voleybolda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı canıgönülden tebrik ediyor, gurur duyduğumuz branşlardan biri olan kadın voleybolda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2022