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Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Sefa Mutlu   | 17.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı canıgönülden tebrik ediyor, gurur duyduğumuz branşlardan biri olan kadın voleybolda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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