Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Yerli ve milli savunma sanayisine vurgu yapılan paylaşımda Erdoğan, "Biz Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin. Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.