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Gündem, Savunma sanayisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Tosun  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Yerli ve milli savunma sanayisine vurgu yapılan paylaşımda Erdoğan, "Biz Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin. Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.

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