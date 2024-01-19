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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla bu gece saat 00.49'da gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla bu gece saat 00.49'da gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdikleri insanlı uzay göreviyle adım attıklarını bildirdi.

Kaan Bozdoğan  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında paylaştığı video mesajda, Türkiye'nin tarihi bir ana şahitlik ettiğini, ortak gururun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşadığını belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz." diye konuştu.

Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerine jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı'nın, uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğa çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca sürecek 'Türk Uzay Bilimi' misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirilecek. Astronomi, tıp, genetik, malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 'Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin' diyorum."

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